Un nuovo monitor multiparametrico per l’ospedale di Foligno

Donazione da parte dell'associazione L'Oasi grazie al contributo di aziende private e donatori

Consegnato nelle mani del direttore sanitario dell’ospedale di Foligno, Mauro Zampolini, del direttore sanitario della Usl Umbria 2, Simona Bianchi e della responsabile del reparto di Pediatria, Beatrice Messini il monitor multiparametrico donato dall’associazione di Clownterapia “L’Oasi” grazie al contributo del “Centro dentistico Cristina Santi”, del 5 per mille e del ricavato della vendita del calendario, stampato grazie all’amministrazione comunale. A rappresentare l’associazione l’Oasi c’erano Catiuscia Bucaioni, Francesca Frullani e Grazia Antonelli, insieme alla dottoressa Cristina Santi, dell’omonimo studio dentistico e il vicesindaco Riccardo Meloni.

L’apparecchiatura

Quella donata è un’apparecchiatura importante, costata quasi 6mila euro, in grado di monitorare tutti i parametri vitali del paziente. Sottolineato in tutti gli interventi il grande valore del volontariato. “L’umanizzazione è elemento strategico nella sanità in generale, e nell’ospedale in particolare – ha detto il dottor Zampolini – Umanizzazione significa un rapporto diretto con la persona in generale e di reciprocità tra personale sanitario e la persona. Un rapporto che non deve essere un optional ma parte del processo di cura. L’esempio è la clownterapia, dove un elemento apparentemente ludico diventa elemento di integrazione e di umanizzazione per i bambini, ma il progetto del nostro ospedale è estendere l’umanizzazione delle cure, come un elemento parte integrante del pacchetto di cura, non più solo come elemento etico. La clownterapia è un esempio, ma spero che in futuro ne faremo altri di esempi, anche per gli adulti”.