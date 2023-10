Monitor gaming LG Ultragear, arriva limited edition “League of Legends” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Arriva sul mercato italiano dell’edizione limitata del monitor gaming LG UltraGear OLED (modello 27GR95QL) dedicata agli appassionati del gioco di fama internazionale League of Legends. Fino al 30 novembre il nuovo monitor sarà infatti disponibile in preordine in esclusiva su LG Online Shop al prezzo di 999 euro.Inoltre, tutti coloro che effettueranno il preordine potranno ricevere in omaggio 3 oggetti di gioco: campione Jayce e skin Jayce Martello Lucente, campione Vi e skin Project Vi, campione Caitlyn e skin Caitlyn Luna Candida.Il nuovo monitor è stato progettato e sviluppato grazie al supporto dei fan del gioco e adotta il design Hextech che contraddistingue League of Legends, integrando icone e immagini del gioco nelle schermate dei menu e sulla struttura esterna: le grafiche più conosciute e ricorrenti del gioco sono state infatti applicate sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto. I giocatori ritroveranno inoltre sui menu di opzioni e impostazioni il logo del gioco, completo di caratteri e bordi che rimandano all’universo League of Legends.“Come tutti i monitor della linea UltraGear, il monitor 27GR95QL è ricco di funzioni pensate per i gamer tra cui l’elevata frequenza di aggiornamento pari a 240 Hz e un tempo di risposta pari a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray (GTG)”, spiega LG in una nota.

