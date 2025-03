Monica Bertini è tra le 26 imprenditrici Italiane invitate a partecipare alla prestigiosa edizione di Phenomena Japan - Tuttoggi.info

La stilista umbra Monica Bertini è tra le 26 imprenditrici Italiane invitate a Tokyo per partecipare alla prestigiosa edizione di Phenomena Japan

L’evento, Organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo in collaborazione con IFTA (International Fashion Talent Association), focalizza l’internazionalizzazione delle aziende italiane fondate e/o a conduzione femminile.

(Perugia) Il design della stilista umbra di adozione, oggi ha preso il volo per Tokyo, invitata a concorrere all’assegnazione dei Premi Phenomena Japan 2025. Monica Bertini, nata a Lugano, in Svizzera, ha vissuto sin da piccola con la famiglia in Umbria. Ha studiato moda e comunicazione-marketing a Milano. La sua è una passione innata per lo studio del corpo umano e su come possa indossare, anzi abitare, un vestito.

Artista, stilista e fondatrice del trend MUUSA®, con sede a Corciano, ha vissuto tra l’Europa, le Americhe e l’Asia negli anni della sua formazione. Dopo gli approcci alla moda a New York, per due anni, nel 2001 sceglie Shanghai per il suo importante fermento culturale e per anni riveste un ruolo come parte attiva di una rete internazionale di artisti, designers e architetti , con importanti mostre in musei e progetti artistici internazionali.

“ Dopo avere viaggiato e acquisito le culture del mondo – racconta Monica – tornare in Umbria rappresenta, oltre al legame familiare, un luogo ideale per esprimere la mia idea creativa nella moda interpretata con eleganza – nonchalant – con materia nobile quale il cashmere ultraleggero con insert nanotecnologici “. Entusiasta di rappresentare l’imprenditoria femminile umbra nel mondo, cercherà, come sempre ha fatto, di proporre nuove idee nel settore della moda.