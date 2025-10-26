 Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l'oro nell'eliminazione - Tuttoggi.info
Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l’oro nell’eliminazione

Dom, 26/10/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Elia Viviani chiude oggi, domenica 26 ottobre, la sua carriera da campione, vincendo la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l’azzurro dopo il 2021 e il 2022.  

Una gara perfetta del 36enne veronese, che ha regalato all’Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista, dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell’Omnium ha battuto nell’ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l’ultimo titolo della carriera.  

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

