Mondiali nuoto Singapore, programma 3 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – I Mondiali di nuoto 2025 di Singapore continuano a regalare spettacolo. Domenica 3 agosto sarà l’ottavo e ultimo giorno di gare in vasca, con diversi azzurri pronti a giocarsi una medaglia. Domani, occhi puntati soprattutto sulla finale dei 50 rana con Benedetta Pilato e Anita Bottazzo. Ecco il programma del 3 agosto e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali 2025 di Singapore, con gli orari italiani.

Ore 4.02, ev. finale ore 13.59: Alberto Razzetti – 400 misti maschili

Ore 4.02, ev. finale ore 11.32: Riccardo Giovannini – Piattaforma 10 m maschile

Ore 4.28, ev. finale ore 14.15: Sara Franceschi – 400 misti femminili

Ore 4.49, ev. finale ore 14.33 – Italia – 4×100 misti maschile

Ore 5.08, ev. finale ore 14.49: Italia – 4×100 misti femminile

Ore 13.10: Anita Bottazzo, Benedetta Pilato – finale 50 rana femminili

Le gare di domani domenica 3 agosto ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.