Mondiali nuoto, avanzano Martinenghi e Razzetti. Attesa per le finali di Ceccon e Quadarella - Tuttoggi.info

Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla passano il turno con margine e la sensazione di aver molto da dare in semifinale ai Mondiali di nuoto oggi martedì 29 luglio. Gli azzurri torneranno in acqua a Singapore alle 13, con tutte le gare visibili in diretta sui canali Rai Due e Sky Sport 1. Occhio alle finali del neo primatista italiano Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero, di Simona Quadarella nei 1500, di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Anita Bottazzo nei 100 rana.

Le qualificazioni si aprono con i 50 rana che promettono scintille con il passare delle sessioni. Tè, pane e biscotti secchi per superare la seconda notte dopo i problemi gastrointestinali che ne hanno turbato la vigilia dei 100 e Nicolò Martinenghi, con l’argento che l’ha confermato sul podio iridato per la quarta volta consecutiva, si qualifica al turno successivo con il nono crono. Davanti a tutti, e con margine, vola Simone Cerasuolo che stampa il primato personale, dimostrando una condizione fisica al top, che vale il miglior crono. Il 22enne romagnolo – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto e allenato da Cesare Casella – nuota in 26″43, toglie un decimo al 26″53 siglato due anni fa agli assoluti di Riccione e si mette a sedici centesimi dal record italiano di Ludovico Blu Art Viberti. “Volevo subito testarmi e penso anche di averne ancora – racconta Simone, argento europeo a Roma 2022 e tifosissimo della Juventus – La concorrenza è agguerrita e bisogna andar forte. Noi italiani siamo abituati perché anche agli assoluti ogni turno è come una finale”. Il 25enne di Varese e vice campione del mondo – tesserato per CC Aniene e seguito da Matteo Giunta al Centro Federale di Verona – tocca con un comodo 26″90. “Sapevo di non essere troppo sciolto – racconta Tete – In semifinale sarà importante cambiare marcia e lo farò. Non sono riuscito a godermi più di tanto l’argento nei 100, anzi ho dovuto subito resettare in vista dei 50”.

Azzurri sugli scudi nei 200 farfalla. Alberto Razzetti, sereno e tranquillo come sempre, e Federico Burdisso, tirato a lucido con baffo da battaglia, accedono alla semifinale: primo tra tutti l’americano Luca Urlando in 1’52″71. Il 25enne ligure di Lavagna – argento iridato in carica – nuota il quarto riscontro cronometrico in 1’54″54 a tre centesimi dal primato personale; molto bene anche il ventitrenne e primatista italiano (1’54″28) – tesserato per Esercito – tredicesimo in 1’56″08, con il solito passaggio turbo in 54″27. Eliminata nei 200 stile libero la debuttante Bianca Nannucci, che paga il passaggio troppo lento nel primo cinquanta in 28″71. La 17enne italoamericana – tesserata per RN Florentia, preparata da Lorenzo Palagi e campionessa europea juniores – non va oltre un 1’59″24 per il venticinquesimo posto.