(MILANO) ITALPRESS – “L’innovazione ha sempre portato l’umanità in avanti: adesso arriva l’intelligenza artificiale e alcune cose cambieranno ma credo che come tutte le tecnologie sia un passo avanti. E’ chiaro però che va saputa gestire”. A dirlo Andrea Santagata, amministratore delegato di Mondadori Media per la gestione e lo sviluppo dei brand di derivazione digitale e del polo MarTech, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

fsc/gsl