Moiano, una serata di "passione" tra le vie del paese - Tuttoggi.info

Un’intera comunità si prepara a vivere un evento unico, intenso, carico di significato e spiritualità. A Moiano, nel comune di Città della Pieve, la sera di venerdì 22 marzo dalle ore 20:45 va in scena lo spettacolo teatrale itinerante “La via della passione di Gesù”, un viaggio emozionante tra le vie del paese per mettere in scena le ultime ore di Cristo.

L’evento, che vede coinvolti numerosi cittadini moianesi e dei paesi limitrofi, prende vita grazie all’impegno della locale compagnia teatrale “ I ragazzi di Moiano”, diretta puntualmente e magistralmente dalla regista Claudia Scarpelli, in collaborazione con l’oratorio paesano e con la partecipazione della Compagnia d’arme “Santaccio” dei Terzieri di Chiusi e del gruppo “Deuallatorum” di Cetona.

Ogni dettaglio è curato con attenzione per dare vita ad una rappresentazione autentica e coinvolgente che trascina lo spettatore indietro nel tempo per fargli rivivere gli eventi che hanno segnato la storia del cristianesimo.

Le strade del paese diventano il palcoscenico naturale su cui si svolge il dramma della passione, con scenografie semplici ma suggestive che ricreano l’ambientazione dei tempi antichi. Indossando abiti d’epoca ed interpretando i personaggi chiave della storia evangelica, gli attori e le attrici danno vita ad un intenso spettacolo che immerge visivamente ed emozionalmente il pubblico dentro il racconto.

Con il susseguirsi delle scene, in una continua altalena di emozioni e riflessioni, il pubblico diventa testimone diretto dei momenti cruciali della passione di Cristo. Partendo dalla chiesa di Moiano ci si incammina verso il campo sportivo percorrendo ogni momento significativo delle ultime ore di Gesù: dalle acclamazioni del suo ingresso a Gerusalemme al giudizio di Ponzio Pilato, passando per la via crucis.

Il corteo teatrale arriva infine ai giardini pubblici, dove hanno luogo le scene commoventi e suggestive della crocifissione. Ogni gesto, ogni parola è permeata da un profondo senso di solennità nel celebrare il sacrificio di Cristo.

“La via della passione di Gesù” non è solo uno spettacolo a tema religioso. È anche e soprattutto un momento di condivisione e di unione, in cui una comunità per mesi lavora e si ritrova per realizzare un evento impegnativo e suggestivo che trasporta il pubblico in un viaggio indimenticabile tra storia e sacralità.

Grazie alla passione e all’impegno degli attori, alla fine rimane dentro un senso di meraviglia e gratitudine. Un’esperienza autentica e profonda che penetra nell’animo dello spettatore, grazie alla forza della storia rappresentata ed al potere che ha il teatro di entrare nel cuore delle persone.

Luogo: moiano, CITTA’ DELLA PIEVE, PERUGIA, UMBRIA