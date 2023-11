Modifiche Statuto Atc2, “noi non lo votiamo”

Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia e ambientalisti: inutile spendere soldi, a breve ci sarà lo Statuto unico della Regione

“Il nuovo Statuto dell’Atc2 non lo votiamo”. Alla vigilia della riunione del Comitato di gestione che venerdì è chiamato a votare, alla presenza del notaio, l’adeguamento dello Statuto al RR 2/2008 e successive modifiche, le associazioni venatorie Federcaccia, Libera Caccia ed Enalcaccia, insieme a rappresentanti del mondo ambientalista, ribadiscono quando già rappresentato al presidente Marco Loreti: inutile cambiare il testo, visto che a breve sarà pronto lo Statuto unico per i tre Atc.

Nella lettera indirizzata il 18 ottobre alla presidenza, firmata dai rappresentanti delle tre associazioni venatorie e da Emanuele Ottiti (AIW), si riteneva non urgente l’adeguamento al RR del 2008, modificato successivamente allo Statuto dell’Atc2. Sollecitando la nomina dei revisori dei conti in base alle normative in atto, come fatto nell’Atc1.

Giudicando la modifica una inutile spesa dei fondi dell’Atc (e quindi dei cacciatori), dato che la Regione Umbria sta predisponendo un nuovo Statuto unico per tutti gli Atc.

Prosegue, dunque, il braccio di ferro all’interno dell’Atc2.