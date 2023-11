Modifiche al regolamento cinghiali, giovedì associazioni e Atc in Regione

Audizione in Terza Commissione, che deve dare il parere obbligatorio sulle tre novità: numero minimo di cacciatori, esterni e battute congiunte

Saranno ascoltati giovedì mattina in audizione in Terza Commissione consiliare regionale i rappresentanti umbri delle associazioni agricole, venatorie e dei tre Atc. I membri della commissione presieduta da Eleonora Pace intendono infatti ascoltare le osservazioni in merito alle tre modifiche al regolamento n. 34/1999 che la Giunta ha approvato su proposta dell’assessore Roberto Morroni, dopo l’intesa raggiunta con il Coordinamento delle squadre cinghialiste.

Le modifiche

Le modifiche riguardano tre punti del regolamento. Il primo prevede la diminuzione da 20 a 15 del numero minimo di cacciatori per le battute. L’altra norma riguarda la possibilità di inserire, in ciascuna battuta, un numero massimo di cacciatori non appartenenti alla squadra pari al 50% dei partecipanti alla battuta stessa. La terza modifica introduce la possibilità di effettuare battute congiunte tra le squadre senza alcun tipo di limitazione e di autorizzazione preventiva.

L’iter per l’entrata in vigore delle nuove norme prevede il parere obbligatorio della Terza Commissione.

La caccia al singolo

Resta in sospeso la questione relativa alla gestione del cacciatore singolo, sulla quale l’assessore Morroni ha annunciato di voler convocare un incontro con le associazioni venatorie.