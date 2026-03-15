Modifica regolamento cinghiali, ecco gli 8 punti del documento del Coordinamento delle squadre - Tuttoggi.info

Il Coordinamento umbro delle squadre di caccia al cinghiale ha presentato all’assessore regionale alla Caccia Simona Meloni una proposta di riforma del regolamento regionale 34/99.

Una proposta discussa nell’assemblea che si è tenuta a Spello e che è stato anche portato a conoscenza delle associazioni venatorie.

Una proposta di modifica in 8 punti.

Caccia in braccata

La richiesta è quella di assegnare esclusivamente i settori alle squadre per 4 anni, tempo nel quale redigere un piano di gestione specifico. L’assegnazione deve prevedere un gruppo di settori contigui, su tutto il territorio già settorializzato, fatta eccezione di quelli non utilizzati.

Per ogni distretto di caccia al cinghiale in braccata si chiede di stabilire il numero massimo delle squadre attraverso la media degli ettari complessivi del boscato del distretto.

Le battute congiunte devono essere autorizzate in tutto il territorio regionale, anche se le squadre non appartengono allo stesso distretto o allo stesso Atc.

Caccia in forma singola

Per il Coordinamento delle squadre andrebbe abrogata o almeno tolta dai settori della caccia in braccata e regolamentata con le stesse norme delle squadre. Inserire, poi, la regole dell’uso massimo di due cani di proprità.

Caccia in girata

Si propone di mantenerla esclusivamente per la gestione delle aree protette da 3 a 6 cacciatori con massimo 2 cani di proprietà.

Caccia di selezione

Si chiede di effettuare censimenti per stabilire il numero di animali da abbattere per classi e sesso, vietando l’uso di visori luminosi e di calore, evitando la sovrapposizione con il contenimento.

Contenimento

Non essendo una forma di caccia, non dovrà essere regolamenta con il regolamento in questione.

Parchi e oasi

Si chiede alla Regione la possibilità di intervenire con l’ausilio dei cacciatori formati anche delle squadre.

Filiera carni

L’idea è quella di creare una filiera delle carni pubblica, dove far confluire i capi provenienti dal contenimento, sia nei territori a caccia programmata, sia nei territori delle aree protette. Si propone di destinare il ricavato al comparto caccia (in particolare prevenzione e pagamento danni).

Governe

Devono essere geolocalizzate e censite con sementi naturali, utilizzando fototrappole per fare stime della specie.