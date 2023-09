Mobilità sostenibile, a Terni sconto su abbonamenti e servizio a chiamata - Tuttoggi.info

Per i cittadini ternani è disponibile lo sconto di 100 euro sul prezzo degli abbonamenti annuali di qualunque categoria

Con i fondi messi a disposizione dal ministero per l’Ambiente al fine di ridurre la circolazione delle auto e migliorare la qualità dell’aria l’Amministrazione comunale intende agevolare i cittadini di Terni negli spostamenti con i servizi di trasporto pubblico locale.

Per i cittadini ternani è disponibile lo sconto di 100 euro sul prezzo degli abbonamenti annuali di qualunque categoria (ordinario, scolastico, senior over 65, universitario), che verrà effettuato direttamente dal gestore BusItalia all’acquisto dell’abbonamento.

Servizio di bus a chiamata

Altro servizio messo a disposizione dei cittadini è quello di bus a chiamata BUSTer (Bus per Terni), attivo tutti i giorni feriali (lunedì-venerdì) dalle 08:30 alle 20:00 chiamando il numero 0744 492773. Il costo è quello del biglietto Urbano di Terni, acquistabile anche con l’app SALGO. Con questo servizio, chiamando e comunicando l’orario, il luogo di partenza e la destinazione desiderata, l’operatore di BusItalia indicherà la migliore soluzione di viaggio per raggiungere la meta con i servizi urbani; laddove non siano previsti, sarà inviato un bus BUSTER per condurre l’utente a destinazione o fino alla fermata TPL più vicina.

Iapadre: “Misure concrete per incentivare l’utilizzo del trsporto pubblico”

“Si tratta di misure concrete – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Terni, Marco Iapadre – per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale vettore ambientalmente più compatibile. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul versante delle politiche anti inquinamento, così come il sostegno verso coloro che hanno difficoltà nel versante della mobilità”.