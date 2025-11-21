 Mobilità sanitaria, Fnomceo "Servono risorse contro le disuguaglianze" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Mobilità sanitaria, Fnomceo “Servono risorse contro le disuguaglianze”

ItalPress

Mobilità sanitaria, Fnomceo “Servono risorse contro le disuguaglianze”

Ven, 21/11/2025 - 12:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Un fenomeno in crescita quello della mobilità sanitaria, con centinaia di migliaia di persone che ogni anno si trasferiscono dal Sud al Nord della penisola per ricevere prestazioni e assistenza in regioni come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna. L’Agenas con i suoi dati fotografa un’Italia a due velocità. Per Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo) “servono risorse per ridurre le disuguaglianze tra le regioni in termini di personale e strutture”.

sat/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!