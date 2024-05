MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo per la neutralità tecnologica. E’ un tema che sollecitiamo da anni, non si può avere una transizione ecologica che diventi ideologica: siamo per la libertà di scelta, l’auto è da sempre uno strumento di libertà e non si deve imporre soltanto l’elettrico”. A dirlo il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, a margine della tavola rotonda dal titolo “La mobilità Green in piena neutralità tecnologica: esperienze innovazioni“.

