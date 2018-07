Mobilità ecosostenibile, oggi a Castiglione sperimentazione di un bus elettrico

Si è svolta questa mattina, 20 luglio, a Castiglione del Lago la sperimentazione e l’illustrazione tecnica di un nuovo mezzo di trasporto pubblico elettrico per il centro del paese. Hanno partecipato il sindaco Sergio Batino, gli assessori Mariella Spadoni e Alessio Meloni, il consigliere comunale Marino Mencarelli e rappresentanti di associazioni di volontariato e delle categorie produttive e, naturalmente i titolari della Carlo Rampini s.p.a. di Passignano sul Trasimeno che hanno presentato il Rampini E60 Full Electric Bus.

La riduzione delle emissioni nelle aree urbane passa attraverso la diversificazione delle modalità di trasporto e la promozione di politiche e interventi che vedono le amministrazioni pubbliche protagoniste del cambiamento. Le due amministrazioni comunali di Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, dopo l’istallazione delle colonnine per ricarica di veicoli elettrici, hanno interpellato la ditta Carlo Rampini s.p.a. di Passignano, eccellenza umbra e società leader nella progettazione e produzione di bus elettrici e ad idrogeno, con la volontà di approfondire il concetto di mobilità ecosostenibile.

«Castiglione è da sempre sensibile ai temi ambientali – ha spiegato Sergio Batino – e noi abbiamo, per esempio, ben 3 fontanelle pubbliche di erogazione di acqua dell’acquedotto refrigerata. Nel settore della mobilità abbiamo due colonnine di ricarica, una per autoveicoli e un’altra per le imbarcazioni presso il nostro porto. Abbiamo la volontà di proseguire su questo percorso già tracciato, ma è chiaro che se non riusciremo a trovare importanti sinergie pubblico-private per realizzare nuovi obiettivi, come un potrebbe essere un collegamento urbano con questo bus elettrico, difficilmente il Comune si potrà far carico dei costi di questo servizio, costi importanti che riguardano anche il personale addetto alla guida, oltre che naturalmente all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi. Il trasporto pubblico locale è in grandissima difficoltà in tutta Italia e Castiglione non ha le risorse per portare avanti questo servizio: noi cerchiamo di trovare imprenditori privati che ci seguano e collaborino proficuamente per percorrere questa direzione virtuosa, creando una gestione pubblico-privata. L’iniziativa di oggi serve anche a sensibilizzare cittadini e imprenditori, comunicando l’importanza di guardare alla sostenibilità ambientale come un grande valore per il presente e per il futuro».

«Per noi della Rampini – ha affermato Giuseppe Lepore – è un piacere e un onore lavorare con le amministrazioni locali. La gran parte del nostro fatturato è prodotto con l’export in Europa e lavoriamo fornendo mezzi a molte città italiane. Quello che presentiamo oggi è il Rampini E60 Full Electric Bus, ha un’autonomia di circa 120 km o 10 ore che permettono di lavorare senza sosta per tutto il giorno per un utilizzo urbano: abbiamo poi dei servizi di ricarica rapida per esigenze diverse. Può trasportare fino a 32 persone fra posti seduti e in piedi e ha un particolare sistema di salita e discesa agevolata per portatori di handicap».

Le dimensioni del nuovo E60 sono molto contenute: 6 metri di lunghezza, 2,1 di larghezza (che è poco più di un autovettura) e circa 3 metri di altezza. Monta un motore Siemens 50 kW nominali Asincrono trifase con batterie in litio ferrite dalla capacità di 100kw/h, adotta un sistema di frenata rigenerativa e una velocità massima di 50 km/h. È dotato di efficace impianto di aria condizionata e di riscaldamento.

Nei prossimi giorni la dimostrazione si terrà a Passignano, Comune che affianca e condivide con Castiglione del Lago la volontà di far decollare il progetto.

