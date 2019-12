Misure di viabilità e sicurezza ad Assisi per il concerto del 14 dicembre - Tuttoggi

In occasione del tradizionale Concerto di Natale di sabato 14 dicembre presso la Basilica Superiore di San Francesco e in considerazione delle numerose personalità che saranno presenti si rende necessaria l’adozione di misure particolari in ordine alla viabilità e alla sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda il centro storico questi i provvedimenti adottati in termini di circolazione e sosta:

– divieto di sosta zona rimozione – dalle ore 00.00 alle ore 14.00

in Via Merry del Val, Via Borgo San Pietro e Via San Francesco;

– divieto di circolazione a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, dalle ore 08,00 sino al termine della manifestazione in Via Merry del Val e Via San Francesco;

– divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 08,30 sino al termine della manifestazione in Viale Marconi e comunque, secondo le esigenze della circolazione valutate dal Comando della Polizia Locale;

-rimozione dei cassonetti in Viale Maratona , Stadio Migaghelli, Via Patrono d’Italia, Viale Marconi, Piazza Inferiore di San Francesco e Via Merry del Val.

Per quanto riguarda la sicurezza pubblica i servizi operativi del Comune provvederanno:

1) alla messa in sicurezza dello Stadio Migaghelli in Santa Maria degli Angeli, al fine di consentire l’eventuale atterraggio dell’elicottero presidenziale ;

2) all’apposizione e successiva manutenzione della segnaletica nel rispetto e in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con le ulteriori specifiche indicate nell’art.77 c.7 del DPR 495/92 e al posizionamento di un adeguato numero di transenne in Porta San Giacomo – intersezione con Via Merry del Val /Via S. Francesco.

Il Comando di polizia locale è autorizzato a prendere ogni altro provvedimento che si dovesse ritenere necessario al fine di rendere possibile lo svolgimento della manifestazione.