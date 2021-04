Misure anti Covid e droga, nella Media Valle multe e denunce a Pasqua

Durante le festività pasquali sono state controllate dai carabinieri 180 persone e contravvenzionate 9. Quattro giovani denunciati per alcol, droga e furti

Violazione delle misure anti Covid e droga, multe e denunce a Pasqua dopo i controlli dei carabinieri nella Media Valle del Tevere.

I carabinieri della Compagnia di Todi, durante le festività pasquali, seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Perugia, hanno denunciato alla Procura della Repubblica competente e per varie ipotesi di reato quattro giovani.

Controlli a Todi

I militari dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Todi hanno denunciato due giovani. Il primo, sottoposto a controllo, è risultato che stava guidando la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Il secondo è ritenuto responsabile di spaccio di marijuana. Le cessioni, per un valore di circa 500 euro, sono state effettuate a giovani del luogo.

Controlli a Marsciano

I militari della Stazione di Marsciano, invece, sono intervenuti presso un’attività commerciale di quel centro, dove hanno sorpreso due giovani allontanarsi con fare sospetto. I due, sottoposti a controllo, sono stati trovati, il primo, in possesso di capi di abbigliamento privi della placca antitaccheggio e l’immediato recupero della refurtiva ha permesso di poterla restituire al responsabile dell’esercizio commerciale.

Il secondo giovane, sottoposto anch’egli a perquisizione, è stato trovato in possesso di gr. 14 circa di cocaina, suddivisa in dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre sul conto del ragazzo è stata avanzata la proposta del divieto di ritorno nel Comune di Marsciano.

I quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria in stato di libertà e contravvenzionati per il mancato rispetto delle misura di prevenzione per il contenimento epidemiologico.

Controlli anti Covid

Inoltre, durante le festività di Pasquali sono state controllate 180 persone e contravvenzionate 9 per violazione delle misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19.