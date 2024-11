Mister mondo 2024: la finale mondiale inizia in Vietnam - Tuttoggi.info

Bruno Barbieri, Mister Mondo Italia 2024, è arrivato ieri in Vietnam a Ho Chi Minh City, città in cui oggi inizia la Finale Mondiale di Mister Mondo 2024, il concorso di bellezza maschile più importante al mondo prodotto da Julia Morley organizzatrice anche di Miss Mondo. Alla manifestazione, che si concluderà il 23 novembre a Phan Thiet City, l’Italia e il concorso Mister Italia (referente italiano di Mister World) sarà rappresentata da Bruno Barbieri.

Bruno ha 32 anni, è italo ecuadoregno alto 184, capelli castani e occhi marrone, del segno dell’acquario, pratica molti sport tra i quali surf, climbing, skateboard. Bruno è laureato in ingegneria ambientale e nutrizionale, laurea che momentaneamente ha “riposto nel cassetto” per seguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo girando il mondo. Nato a Guayaquil in Ecuador da mamma di origini genovesi e papà di origini ferraresi, risiede a Milano. Temporaneamente vive a Bangkok (Thailandia) dove lavora come attore in un progetto cinematografico e come modello. In passato ha partecipato a dei serial Tv in Brasile e girato vari spot pubblicitari per importanti brand internazionali. Nella serata finale del 23 novembre oltre alla fascia di Mister World 2024 che andrà al primo classificato verranno assegnate altre 8 fasce.

Molto buona la posizione in cui i blogger del settore, sulla base dei primi sondaggi online, lo stanno collocano, la posizione di Mister Mondo Italia – Bruno Barbieri varia tra i Top 5 e i Top 10. Nelle prossime settimane invieremo comunicati di aggiornamento. La collaborazione tra il Concorso Mister Italia e Mister Mondo dura oramai da 12 anni, prima di Bruno Barbieri alla precedente edizione ha partecipato il veronese Marco D’Elia.