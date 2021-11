Missione compiuta, la Sir conquista 3 punti a Padova (3-1)

I Block Devils stringono i denti e superano l'insidiosa Kioene, proseguendo la corsa in Superlega

La Sir riscatta la sconfitta subita al PalaBarton da Modena e sul difficile terreno di Padova conquista 3 punti per proseguire la corsa in Superlega. Una gara insidiosa, con i Block Devils che hanno stretto i denti, fermando i tentativi di ritorno dei veneti. In una sfida equilibrata, è l’attacco bianconero alla lunga a fare la differenza. 16 punti di Leon, 12 di Rychlicki.

Il match

Nel primo set la svolta arriva sulla palla del 19-17, con un salvataggio di Solè sul servizio di Vitelli che il nastro stava per trasformare in ace, chiuso da Leon. Che poi nel turno al servizio scava il solco fino al 22-17. Un vantaggio che Perugia tiene fino al 25-22 finale.

Nel secondo set i padroni di casa partono forte e si portano sul +3. Il pari (10-10) arriva con l’ace di Russo. E il muro di Giannelli vale il sorpasso di Perugia (12-11). Sul 19 pari il lungo check che dà il vantaggio a Padova. Che allunga fino a conquistare il set 25-21.

A metà del terzo set l’inerzia sembra premiare l’allungo della Sir. Che incredibilmente si fa rimontare subendo un parziale di 10-2, con il 21-22 messo a segno da Loeppky con un ace. Ma proprio l’invasione del canadese, vista da Grbic, dà a Perugia il punto del 25-22.

Nel quarto set Perugia mantiene un tenue vantaggio, senza riuscire ad allungare. L’ace di Rychlicki manda la Sir sul +3. A quel punto Perugia allunga e conquista il terzo set e i 3 punti col muro di Ricci (25-17).

Matthew ANDERSON, attacco durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND55051] Wilfredo LEON VENERO, ricezione durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54858] esultanza, Perugia durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54815] Simone GIANNELLI, durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND55119] Sirmaniaci durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_NZ69210] Eric LOEPPKY, attacca contro il muro di Perugia durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND55097] il muro di Perugia durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND55071] Kamil RYCHLICKI, attacco durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND55039] Sirmaniaci durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54975] Sebastian SOLÉ, attacco durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54952] Wilfredo LEON VENERO, attacco durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54884] Kamil RYCHLICKI, Roberto RUSSO, a muro durante Kioene PADOVA – Sir Safety Conad PERUGIA, 9ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Kioene Arena Taranto IT, 28 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-28/_ND54876]

Kione Padova – Sir Safety Conad Perugia 1-3

22-25; 25-21; 22-25; 17-25

KIOENE PADOVA: Zimmermann 1, Weber 16, Canella 6, Vitelli 4, Bottolo 13, Loeppky 16, Gottardo (libero), Schiro 1, Zoppellari, Petrov. N.e.: Bassanello (libero), Guzzo, Volpato, Crosato. All. Cuttini, vice all. Trolese.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 12, Solè 9, Russo 3, Leon 16, Anderson 9, Colaci (libero), Ricci 5, Travica, Ter Horst, Plotnytskyi. N.e.: Dardzans, Piccinelli (libero), Mengozzi. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Rossella Piana – Gianfranco Piperata

LE CIFRE – PADOVA: 28 b.s., 6 ace, 39% ric. pos., 16% ric. prf., 51% att., 6 muri. PERUGIA: 20 b.s., 8 ace, 39% ric. pos., 25% ric. prf., 57% att., 6 muri.