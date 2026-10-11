Missile Houthi su aeroporto di Riad, almeno 12 morti e oltre 300 feriti - Tuttoggi.info

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Missile Houthi su aeroporto di Riad, almeno 12 morti e oltre 300 feriti

ItalPress

Missile Houthi su aeroporto di Riad, almeno 12 morti e oltre 300 feriti

Dom, 11/10/2026 - 09:47

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MILANO (ITALPRESS) – E’ di almeno 12 morti e oltre 300 feriti il bilancio provvisorio di un pesante attacco con missile balistico condotto dai ribelli Houthi contro l’Aeroporto Internazionale Re Khalid di Riad, in Arabia Saudita. Lo hanno confermato le autorità dell’aviazione civile saudita e fonti mediche locali.
Il missile ha colpito direttamente il complesso che ospita i terminal 3 e 4, riservati ai voli interni della capitale saudita, causando crolli parziali, incendi e devastazioni all’interno della struttura dove si trovavano centinaia di passeggeri in attesa di imbarco. L’aeroporto è stato immediatamente evacuato e le operazioni di volo sono state sospese. Secondo quanto riferito dai servizi di soccorso, tra le vittime accertate vi sono quattro cittadini sauditi, due del Bangladesh, un cittadino americano, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. I feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche, sono stati distribuiti negli ospedali della capitale. L’attacco rappresenta uno dei più gravi raid contro infrastrutture civili nella regione dall’inizio del recente inasprimento del conflitto. La coalizione a guida saudita ha denunciato il bombardamento come un gravissimo crimine contro i civili e ha promesso una risposta “ferma e immediata”. Dura ferma condanna è arrivata anche dalle Nazioni Unite e da Washington, che ha fatto sapere di stare valutando un coinvolgimento diretto nelle operazioni contro le postazioni Houthi in Yemen. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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