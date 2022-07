Ottanta milioni per i bus elettrici. Per agevolare gli investimenti di piccole e medie imprese della componentistica nella realizzazione e sviluppo di una filiera nazionale degli autobus elettrici, diventa operativa una nuova linea di intervento del Ministero dello sviluppo economico che riserva una parte dei 300 milioni stanziati dal Pnrr per il settore.

abr/gsl