Minorenne sorpreso con quasi 50 grammi di hashish diviso in 43 dosi: arrestato - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno ha arrestato un minorenne perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

L’operazione è scaturita da una attività info-investigativa che aveva permesso di accertare l’esistenza di una fiorente attività di spaccio all’interno del parco pubblico cittadino “Parco Hoffmann”, frequentato abitualmente da giovani consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Nel corso di un servizio di perlustrazione dell’area, gli operatori hanno notato la presenza di un giovane in una zona poco illuminata che, alla vista della volante, si è dato a precipitosa fuga in direzione del centro cittadino. L’immediato inseguimento ha consentito di raggiungere e fermare il soggetto dopo pochi metri.

Sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente tipo hashish, per un totale di 43 involucri confezionati, nonché della somma di 355 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, e di un telefono cellulare. Gli accertamenti successivi hanno confermato la natura stupefacente della sostanza rinvenuta, per un peso complessivo di oltre 47 grammi.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Spoleto, il giovane è stato collocato presso l’abitazione dei genitori in attesa dell’udienza di convalida.