Minorenne scappa da Perugia, ritrovata a Spoleto grazie alle foto in un bar

La minorenne era scappata dopo una lite in famiglia, la polizia ha capito dov'era riconoscendo sedie e tavolino di un bar nelle foto da lei messe sui social

Aveva litigato con la famiglia e si era allontanata da casa. Una minorenne di Perugia è stata ritrovata – dopo aver lasciato per ore in apprensione i familiari – a Spoleto grazie a delle foto sui social network ed alla perspicacia degli agenti del commissariato locale di polizia, guidato dal vicequestore Claudio Giugliano.

A far capire ai familiari – che nel frattempo avevano allertato la polizia – che la ragazza si trovava a Spoleto erano state alcune foto da lei pubblicate sul web nel frattempo. Alla stazione ferroviaria della città del Festival erano dunque giunti anche il fratello e la sorella della minorenne, per cercarla personalmente. Gli agenti spoletini, dunque, dopo averli raggiunti, hanno raccolto quanti più elementi possibili.

Una attenta visione delle foto che la giovane aveva pubblicato sui social ha permesso agli operatori del commissariato di Spoleto di intuire dove si potesse trovare la giovanissima. Malgrado, infatti, le foto scattate non contenessero elementi decisivi per il riconoscimento dei luoghi, gli agenti, grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno riconosciuto i tavoli e le sedie di un bar della zona. Ed è proprio all’interno del locale che gli agenti hanno ritrovato la ragazza, in buone condizioni ma disorientata.

Con massima cura e attenzione hanno ascoltato da lei il racconto dei motivi che l’avevano portata a scappare di casa, facendole poi comprendere quanta apprensione avesse provocato il suo gesto nei familiari. La ragazza è stata quindi riaffidata alla famiglia.