Minore sul ciclomotore senza assicurazione e patente | 6mila euro di multa ai genitori - Tuttoggi

La sanzione elevata al ragazzo monorenne durante una serie di controlli del centro cittadino del personale della Questura e dell'Esercito

Nei giorni scorsi personale della Questura è intervenuto in via del Macello in ausilio ad una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nei controlli straordinari in città.

I militari avevano sottoposto a controllo alcuni soggetti che destavano sospetti e che cercavano di allontanarsi dal posto del controllo.

L’uomo, un cittadino italiano del ’75 residente nell’Alto Tevere e che si stava per mettere alla guida di un veicolo, si è mostrato subito poco collaborativo al controllo.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato nella tasca dell’uomo mezzo grammo di cocaina.

Il controllo, quindi, è stato esteso anche alla vettura dove all’interno era custodita una mazza da baseball che è stata sequestrata.

L’uomo è stato dunque denunciato per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”.

Durante un altro controllo avvenuto in via Campo di Marte la Volante ha fermato due ragazzi, entrambi minori e cittadini italiani, a bordo di un ciclomotore.

Il ragazzo che era alla guida al momento di fermarsi, ha cercato di disfarsi di un coltello a serramanico gettandolo per terra. L’oggetto una volta recuperato veniva sottoposto a sequestro e il minore denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il ciclomotore, di proprietà di un terzo soggetto, era sprovvisto di copertura assicurativa mentre il minore che guidava non aveva la patente di guida, mai conseguita.

Per queste violazioni amministrative sono state elevate nei confronti dei genitori del minore sanzioni per oltre 6mila euro mentre il proprietario del ciclomotore è stato sanzionato per incauto acquisto.