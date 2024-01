Il Minimetrò compie 16 anni: 40 milioni di passeggeri e 28 di incassi

Iniziativa insieme ad Aci Perugia rivolta ai 16enni per sensibilizzare sulla guida sicura e la mobilità sostenibile.

Il Minimetrò di Perugia compie 16 anni. Una cifra particolare per la quale si è comunque decisa una grande iniziativa, che ha coinvolto Aci Perugia. L’appuntamento è per lunedì 29 gennaio, il giorno di San Costanzo, Patrono del capoluogo umbro, quando venne inaugurato il servizio di trasporto pubblico innovativo e che ha reso Perugia all’avanguardia dal punto di vista infrastrutturale.

L’iniziativa punta il focus verso i 16enni. Per la realizzazione dell’evento è stata avviata una partnership con Automobile Club Perugia, Ente impegnato, da 100 anni nel settore della tutela dell’automobilista e della mobilità in generale. Così, nel corso della mattinata di lunedì prossimo, Automobile club di Perugia organizzerà specifiche attività di promozione della mobilità e di sensibilizzazione sulle tematiche attinenti la sicurezza stradale. In particolare saranno organizzati “test” formativi rivolti ai giovanissimi attraverso esperienze di ‘urban driving test’, ovvero un momento realizzato con il simulatore di guida, con l’ausilio di un istruttore di guida qualificato con il metodo Ready2Go.

Le iniziative per i 16enni

I partecipanti più virtuosi riceveranno in omaggio la tessera Aci Sistema ed avranno diritto a sconti sia sul corso di scuola guida per “patentino”, che su quello di guida sicura presso l’Autodromo di Magione; ai primi tre classificati, verrà inoltre consegnata anche una specifica targa. Il corso di guida sicura presso l’Autodromo di Magione con apposita mini car sarà offerto ai partecipanti selezionati da apposita commissione. Particolare riconoscimento ai nati il 29 gennaio 2008 che festeggeranno insieme a Minimetrò 16 anni. Inoltre, a tutti i partecipanti, verranno consegnati attestati e gadget di Minimetrò ed ACI.

Le istituzioni

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta durante una conferenza stampa che si è svolta giovedì 25 gennaio nella sala Rossa del Comune di Perugia. All’iniziativa sono intervenuti l’assessore del Comune di Perugia, Luca Merli, l’amministratore unico di Minimetrò Spa, Sandro Paiano, il presidente di Aci Perugia Ruggero Campi, la comandante della Polizia locale di Perugia Nicoletta Caponi. “Minimetrò e Aci – ha spiegato l’assessore Merli – hanno dato vita a un binomio innovativo tra mobilità alternativa e tradizionale in occasione di questo speciale compleanno del minimetrò. A nome di tutta l’amministrazione, ringrazio Sandro Paiano per l’impegno profuso in questi anni per incentivare l’utilizzo di questo sistema di trasporto. Se i risultati non sono mancati, si deve anche alla grande disponibilità nel comprendere le esigenze contingenti della città trovando le soluzioni necessarie. Un ringraziamento è dovuto poi ad Aci, nella persona del presidente Campi, che si sta spendendo in modo esemplare per il nostro territorio con una particolare attenzione alla sicurezza stradale e ai progetti rivolti al mondo giovanile. L’auspicio è che iniziative come quelle previste per il 29 gennaio possano crescere e diventare stabili”. “Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa proposta – ha detto Campi – perché crediamo nella mobilità sostenibile e responsabile e non è detto che l’automobilista debba spostarsi necessariamente in auto. Crediamo in una mobilità che rispetta le regole, ma anche natura e ambiente. Chi, il 29 gennaio, passerà per il Minimetrò a Pian di Massiano, potrà dunque cimentarsi in una vera esperienza con il simulatore 3D, concorrendo per vincere un corso di guida sicura in Autodromo”. “Abbiamo voluto festeggiare una ricorrenza che non è una cifra tonda 10-20-30-50 (e oltre) anni – ha detto l’amministratore unico di Minimetro Spa, Sandro Paiano – Nel nostro caso abbiamo voluto essere più originali, direi soprattutto opportunisti, nel senso buono e positivo naturalmente. E qual è questa opportunità? L’associazione di idee con il numero 16, ossia il 16mo compleanno di MM, i giovani 16enni e, appunto, l’opportunità di stimolare, sensibilizzare gli stessi 16enni, ma anche gli over, i boomer, per l’utilizzo del MM, per la guida sicura (ACI). Sono dunque alcuni caratteri che ci accomunano, quali l’ambiente, la mobilità sostenibile, la sicurezza e il collegamento ai giovani già in età di guida delle minicar, appunto i 16enni, che hanno permesso la condivisione e realizzazione di questa iniziativa congiunta fra ACI e MM“.

I numeri

Dal 29 gennaio 2008 al 31 dicembre 2023 sono state 40,1 le validazioni dei biglietti, con una media annua di 2,5 milioni. I ricavi da biglietteria sono stati 28 milioni. La disponibilità del sistema, ovvero il rapporto tra le ore di esercizio programmate dal Contratto di servizio e quelle realmente effettuate sono pari al 99,93 per cento. Dal 2008 al 2023 sono stati 144 i reclami e i motivi ricorrenti riguardano l’orario di esercizio del minimetrò (n.18), le emissioni acustiche (n.21), il rimborso del titolo di viaggio (n.9) e l’interruzione del servizio (n.9). Importante il capitolo relativo alla sostenibilità ambientale: considerando che la quota di gas inquinanti presenti nell’aria è attribuibile anche al traffico veicolare, l’utilizzo di un sistema di trasporto come il Minimetrò ha consentito, nell’area cittadina, una diminuzione dell’uso di circa 34.350.000 mezzi privati. Questo dato corrisponde al numero di validazioni consuntivate nei 16 anni, utilizzando un coefficiente di riempimento auto pari a 1,181 (media ponderata 2008-2023 fonte ISFORT – Istituto Superiore Formazione e Ricerca per i Trasporti).