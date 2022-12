Mini rotonda "Troppi incidenti e poca sicurezza", ma qualcosa si muove | Arriva un senso unico - Tuttoggi

Come stabilisce un'ordinanza della Polizia municipale verrà installato un senso unico in direzione via delle Scienziate, di conseguenza non si potrà più accedere in via Pieve delle Rose dalla parte opposta (rotonda Brunetti) | In via Alfonsine verrà messo uno Stop

Qualcosa si muove all’incrocio della mini rotonda tra via Alfonsine e Pieve delle Rose, a Città di Castello, teatro di decine e decine di scontri anche recenti.

Considerata l’alta incidentalità e le segnalazioni pervenute dai residenti riguardo problematiche inerenti proprio la sicurezza stradale, in particolare per l’aumento di traffico e velocità, nel tratto di Via Pieve delle Rose compreso tra Via Alfonsine e Via delle Scienziate (Variante Apecchiese), il Comando di Polizia municipale ha ritenuto doveroso valutare delle modifiche all’attuale disciplina del traffico con un’apposita ordinanza (n°331), che sarà messa in atto (forse) tra qualche settimana.