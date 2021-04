Mini Electric Pacesetter è la FIA Formula E safety car ufficiale - Tuttoggi

Nella seconda tappa del Mondiale di Formula E, prevista a Roma nel weekend del 10 e 11 aprile, Mini diventa a tutti gli effetti protagonista del mondiale automobilistico con la Mini Electric Pacesetter. Il modello, infatti, ispirato da John Cooper Works, da questa gara scenderà ufficialmente in pista con il ruolo di Safety Car per tutta la stagione 2021. Una vettura elettrica, di colore argento opaco, capace di accelerare da 0 a 100km/h in soli 6,7 secondi, che sarà pronta a intervenire ogni qualvolta la competizione dovesse richiederlo. Al volante, ci sarà Bruno Correia, classe 1977, che, dal 2014, ricopre la carica di pilota ufficiale della FIA Formula E Safety Car. Un debutto su pista he avviene a pochi giorni dal suo primo giro per le vie di Roma. La nuova Safety Car della Formula E, infatti, è già scesa in strada per cimentarsi in una sfida tanto insolita quanto particolare: competere contro un altro dei mezzi elettrici più performanti che si trovino in città, la Metropolitana. Un confronto entusiasmante, raccontato in un’adrenalinica clip, tra due veicoli completamente diversi tra loro ma accomunati da un’unica grande caratteristica: entrambi a energia elettrica. Chi avrà raggiunto per primo il traguardo?

La prova ha visto coinvolti Charlie Cooper, membro della famiglia fondatrice del John Cooper Works e nipote di John Cooper, e lo stesso Bruno Correia, per l’occasione a bordo del treno della metropolitana romana. Un attimo di quiete prima della tempesta, in attesa che entrambi i mezzi partano alla volta della destinazione finale ed entrino in un mix di adrenalina e divertimento attraverso l’atmosfera magica della Città Eterna. Da un lato la metropolitana che, con il suo tipico rumore causato dal movimento sulle rotaie, ospita Bruno Correia, lontano dal volante e intento a incoraggiare il conducente della metro. Dall’altro, su strada – che per l’occasione è stata chiusa al traffico diventando un vero e proprio circuito – Charlie Cooper che si muove su un veicolo davvero silenzioso. Una sfida spettacolare nella notte romana, che è possibile rivivere su tutti i canali social di Mini Italia.

Nel weekend del 10 e 11 aprile, invece, Mini Electric Pacesetter farà ufficialmente la prima apparizione dell’anno sui circuiti della Formula E, nella veste di Safety Car. Mini infatti si lega a questo campionato automobilistico, sinonimo di grande energia, emozione e divertimento. Inoltre, con il suo design unico e le caratteristiche performanti ispirate al Brand John Cooper Works, fornisce la base ideale per il coinvolgimento del marchio nella Formula E.

(ITALPRESS).