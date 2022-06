Minaccia e aggredisce i genitori e gli agenti: arrestato 40enne - Tuttoggi

La polizia era intervenuta in casa dei genitori per sequestrare delle armi, ma la vista della volante ha fatto perdere il controllo al'uomo

Minacce e botte alla famiglia, per ottenere i soldi e acquistare la droga che da sé non aveva i mezzi per comprare: è finita con l’arresto di un quarantenne italiano da tempo dipendente dalle droghe la serie di prevaricazioni ai danni di padre, fratello e nonna, alla quale l’uomo era arrivato a puntare dei coltelli alle gambe pur di farsi dare i soldi.

Alla vista degli agenti arrivati per sequestrare delle armi che il padre deteneva regolarmente in casa e che il figlio avrebbe potuto usare – il quarantenne ha letteralmente perso la testa, aggredendo non solo i familiari ma anche gli agenti e venendo per questo arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per maltrattamenti in famiglia. A suo carico anche una denuncia per detenzione abusiva di munizioni, visto che l’uomo aveva nascosto quasi 400 proiettili del nonno senza mai denunciarli alle autorità e mostrandoli agli agenti per sfida. (Continua dopo la foto)