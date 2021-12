Minaccia di farla finita, salvato dai carabinieri - Tuttoggi

La grande professionalità e tempestività dei carabinieri di Terni ha salvato la vita ad un uomo di 70 anni che minacciava di farla finita

Lo hanno trovato sul letto, con una lama in mano, pronto a farla finita. Un uomo di 70 anni è stato salvato ieri dai carabinieri di Terni grazie ad un tempestivo intervento.

Era stato lo stesso uomo, nel primo pomeriggio di lunedì, a lanciare un grido d’aiuto, chiamando il 112 e manifestando le sue intenzioni. Al telefono ha trovato il maresciallo Cherubini, capo della centrale operativa dei carabinieri di via Radice, pronto a gestire questo tipo di situazioni.

Mentre il militare intratteneva l’uomo al telefono tentando di creare un rapporto empatico, quasi di amichevole fiducia, l’appuntato Mirabelli ha indirizzato le due “gazzelle” dei carabinieri verso l’appartamento dell’uomo – in zona Gabelletta -, la cui ubicazione è stata faticosamente ottenuta dal sottufficiale nella sua “chiacchierata” con il 70enne, e l’Appuntato Angelici ha allertato il 118 spiegando puntualmente l’accaduto ed attivando i medici per un immediato intervento.

Riusciti ad entrare nell’appartamento, tre carabinieri hanno bloccato l’uomo, che si trovava disteso sul letto con una lama in pugno pronta all’utilizzo. Dopo averlo rassicurato, è stato consegnato alle preziose cure del personale del 118. La storia alle spalle di questo evento racconta di una situazione di disagio che l’uomo stava vivendo, di una solitudine vissuta dolorosamente, che per fortuna non si è trasformata in tragedia.