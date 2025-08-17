Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco - Tuttoggi.info

l personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in Strada Pievaiola a Perugia dove era stato segnalato un uomo, cittadino tedesco, classe 1965, gravato da precedenti di polizia, che stava minacciando un passante con un coltello da cucina.

Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato il 59enne, visibilmente alterato, con ancora il coltello in mano. Dopo averlo tranquillizzato, in sicurezza, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo. Sentito il cittadino, questo ha riferito di essere stato avvicinato dallo sconosciuto che, con fare agitato, aveva mostrato un coltello da cucina minacciandolo. A quel punto, spaventato, si era allontanato e richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Sequestrato il coltello, gli operatori hanno accompagnato il 59enne in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce aggravate.