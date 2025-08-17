 Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco

Redazione

Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco

Minaccia con il coltello un uomo in strada. Cittadino tedesco fermato dai poliziotti e denunciato per minaccia aggravata
Dom, 17/08/2025 - 10:08

Condividi su:

l personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in Strada Pievaiola a Perugia dove era stato segnalato un uomo, cittadino tedesco, classe 1965, gravato da precedenti di polizia, che stava minacciando un passante con un coltello da cucina.

Minacce con coltello, denunciato cittadino tedesco

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato il 59enne, visibilmente alterato, con ancora il coltello in mano. Dopo averlo tranquillizzato, in sicurezza, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo. Sentito il cittadino, questo ha riferito di essere stato avvicinato dallo sconosciuto che, con fare agitato, aveva mostrato un coltello da cucina minacciandolo. A quel punto, spaventato, si era allontanato e richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Sequestrato il coltello, gli operatori hanno accompagnato il 59enne in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce aggravate.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!