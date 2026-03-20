Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne - Tuttoggi.info

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Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne

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Minacce a Saviano, pg Cassazione chiede conferma condanne

Ven, 20/03/2026 - 13:03

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(Adnkronos) – Confermare le condanne per le minacce rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Perla Lori all’udienza in corso oggi in Cassazione. I supremi giudici sono chiamati a esprimersi sui ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che lo scorso luglio ha confermato la decisione di primo grado che ha riconosciuto le minacce aggravate dal metodo mafioso condannando il boss del clan dei Casalesi Bidognetti a un anno e sei mesi e l’avvocato Michele Santonastaso a un anno e due mesi. Il pg oggi ha chiesto in particolare di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati sottolineando come “correttamente i giudici di secondo grado abbiano trovato nelle espressioni usate in aula delle minacce rivolte alle parti offese”.  

“L’insieme delle esternazioni lette pubblicamente in udienza dall’avvocato Michele Santonastaso – si legge nelle motivazioni della sentenza di Appello – il contesto storico e processuale in cui le stesse sono state inserite, i toni utilizzati, il forte risentimento manifestato, l’indicazione nominativa e ripetuta dei due giornalisti, le violente accuse loro rivolte di condizionare la magistratura e così contribuire all’emissione di ingiuste condanne, fanno chiaramente intendere il messaggio implicito sottostante, di natura inequivocabilmente minatoria, che con la inconsueta lettura dell’atto di rimessione si intendeva far arrivare”. La sentenza della Cassazione è attesa in serata.  

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