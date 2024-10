Milly Carlucci compie 70 anni, buon compleanno alla regina del piccolo schermo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Buon compleanno Milly Carlucci. La regina della televisione compie oggi, 1 ottobre, 70 anni. Un traguardo che la conduttrice sta festeggiando con il successo inarrestabile di 'Ballando con le stelle', giunto alla 19esima edizione. Classe 1954, nata a Sulmona, Camilla Patrizia Carlucci, ma per tutti "Milly", è uno dei volti più amati del piccolo schermo: non solo per la sua professionalità ed eleganza, ma anche per il suo sguardo innovativo che da 50 anni conquista i telespettatori.

Da adolescente non sognava di fare la televisione. La passione l'ha spinta verso il pattinaggio artistico a rotelle, vincendo il Campionato italiano assoluto. Tra le vittorie, anche il concorso di bellezza 'Miss Teenager'. Ma i genitori sognavano per lei un percorso diverso. E così si è iscritta alla Facoltà di Architettura. Ma il sogno di Milly non era quello di progettare palazzi o case di design. La sua carriera nella televisione è iniziata presso l'emittente televisiva Gbr, dove è apparsa in ruoli di presentatrice. E' stato Renzo Arbore a lanciarla in Rai, scegliendola nel programma 'L'altra domenica' come inviata. La consacrazione è arrivata con 'Giochi senza frontiere'. Dopo un passaggio alle reti Fininvest, dove ha condotto 'Risatissima' affiancata da una serie di cast di comici quali Lino Banfi, Ric e Gian e molti altri, è tornata da 'mamma Rai' alla conduzione di 'Scommettiamo che...?' con Fabrizio Frizzi, 'Pavarotti & Friends', due cerimonie dei premi David di Donatello (1997 e 1998) e lo 'Zecchino d'oro'. Nella sua carriera ha affiancato Pippo Baudo nella conduzione del 42esimo Festival di Sanremo.

Carlucci ha inoltre recitato nell'esordio alla regia di Renzo Arbore, dal titolo 'Il pap'occhio', ne 'Il bisbetico domato' con Adriano Celentano, 'Pappa e ciccia' di Neri Parenti con Lino Banfi e Paolo Villaggio e 'Domani mi sposo'. Ha lavorato anche al fianco di Gianni Morandi e Catherine Spaak nella miniserie tv 'La voglia di vincere'. Tutto quello che tocca la 'Milly Nazionale' diventa oro. Tra i recenti show di successo ci sono anche 'Il cantante mascherato' e 'L'acchiappatalenti'. Il programma di punta di Rai 1, però, resta 'Ballando con le stelle' grazie al quale ha sdoganato la danza in prima serata nella tv pubblica. Nella vita della conduttrice non c'è solo il lavoro, spazio anche all'amore. Nel 1985 ha sposato l’ingegnere Angelo Donati. Dal loro amore sono nati due figli: Angelica e Patrick. Questa estate la primogenita è convolata a nozze con il principe Fabio Borghese.

"Buon compleanno alla migliore madre del mondo! Così grata per te, ogni singolo giorno!", scrive in inglese in un post su Instagram la figlia Angelica Donati. Agli auguri via social si è unita anche la sorella della presentatrice, Gabriella: "Cara Milly, sei nata unica!! Lo sei sempre stata e sempre lo sarai!! Per tutta la vita mi sono sentita fortunata di averti come sorella!!!Auguri Super Milly!!!", si legge nel post.