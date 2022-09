Miller precede Bagnaia nelle libere del Gp del Giappone - Tuttoggi

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Due Ducati nei primi due posti delle prime libere della MotoGP. Comanda l’australiano Jack Miller (1’44″509) ma splendida la prova di Pecco Bagnaia che segue il compagno di squadra a soli 28 millesimi. Terzo posto per uno scatenato Fabio Quartararo (Yamaha +0.049) che a lungo aveva dettato legge in questa lunghissima sessione (75 minuti, per sopperire allo slittamento al sabato delle FP2). Quarto posto per Aleix Espargarò (Aprilia +0.068), quinto l’ottimo Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team +0.136) in evidente crescita. Sesto Marc Marquez (Honda +0.136), settimo Pol Espargaro (+0.169), ottavo Binder (+0.226), nono Oliveira (+0.234) e decimo Vinales (+0.288) che ha accusato qualche problemino con la sua moto. Stoico Nakagami che ha chiuso 12° nonostante le sue condizioni di salute non fossero le migliori.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

