MilleMiglia 2022 farà tappa a Passignano sul Trasimeno - Tuttoggi

Farà tappa a Passignano sul Trasimeno la MilleMiglia 2022. La “corsa più pazza del mondo” attraverserà anche quest’anno l’Umbria, ma con alcune novità.

La quarantesima rievocazione della MilleMiglia prenderà il via da Brescia mercoledì 15 Giugno per farvi ritorno, dopo il giro di boa a Roma, sabato 18.

L’edizione 2022 è stata presentata a Brescia nei giorni scorsi. Presente per l’occasione anche il sindaco passignanese Sandro Pasquali, che ha commentato: “un risultato straordinario, emozione unica ed indescrivibile“. “Un grazie – ha evidenziato Pasquali in occasione della presentazione – a tutti coloro che stanno lavorando per l’evento, Massimo, Stefano, Giovanni, Matteo, Christian, ai dipendenti degli uffici comunali, ed un ringraziamento alla direzione di Millemiglia ed al sindaco di Brescia Emilio del Bono che stamattina ha promesso di venire a trovarci”.

Il passaggio a Passignano sul Trasimeno è in programma durante la seconda tappa della manifestazione, giovedì 16 giugno. Un altro pit-stop è previsto anche a Norcia, prima di raggiungere la tappa di Roma.