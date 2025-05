Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d'Italia - Tuttoggi.info

Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia

Dal 16 al 21 giugno 2025 Repubblica di San Marino

A poco meno di un mese dall’inizio ufficiale della Mille Miglia in Moto, che rappresenta sicuramente la novità più attesa nell’ambito degli eventi turistici in moto sia vintage che moderne, lo staff organizzativo del Maxi Moto Group e Wonder Italy , ha completato itinerari ed iniziative ed è pronto ad accogliere i partecipanti che provengono dall’Italia, Svizzera, Inghilterra.

Presentazione Stampa grazie al Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino ed alla costante partnership con l’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia, l’evento avrà due importanti occasioni per presentarsi sia alla stampa che a tutti gli appassionati.

La prima il 27 maggio a San Marino e non sarà una semplice presentazione, bensì una parata di Campioni (saranno presenti oltre 15 titoli mondiali rappresentati da Loris Capirossi, Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Franco Uncini, Alex De Angelis, Manuel Poggiali) oltre agli eredi di altrettanti Campioni come Pasolini, Pileri e Liberati.

Oltre alla “parata” sportiva ci sarà la presenza di tutti i Sindaci dei Borghi più Belli d’Italia che vedranno il passaggio della manifestazione di Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria oltre ai coordinatori regionali delle stesse.

A fare gli onori di casa sarà il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino – Federico Pedini Amati

La seconda il 3 giugno ore 11 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4)

Mille miglia in moto nei Borghi più belli d’Italia…Una storia da raccontare un’esperienza da vivere

“ L’amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l’energia imprigionata nel cuore degli uomini, e a illuminare i sotterranei dell’anima” (Claudio Costa)

Presentiamo questo nuovo evento di Wonder Italy e Maxi Moto Group 2.0 con una citazione di Claudio Costa che racchiude in poche parole tutte le emozioni che, solo chi va in moto, riesce a provare.

Abbiamo pensato ai nostri Borghi hanno un charme “che incanta” “di altri tempi” per riportare proprio in questi luoghi magici un evento che racchiude in se non solo turismo, ma anche la storia delle moto di un tempo, con il loro fascino indiscusso, con la loro narrazione carica di emozioni.

Ed ecco la nostra Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, una rievocazione della prima ed unica edizione in Italia che risale al 1949 e che già allora aveva una valenza turistica.

La partecipazione sarà a livello internazionale e sarà aperta a moto storiche a partire dal 1949 fino al 1980 per giungere fino ad esemplari dei tempi moderni.

Una passarella di meraviglie che partiranno da San Marino, Borgo Ospite Internazionale, per farci ritorno dopo aver visitato i Borghi della Romagna, terra di motori, delle Marche, Toscana ed Umbria, non facendo mancare una sfilata d’eccellenza all’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico.