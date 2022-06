Mille Miglia a Terni, 'rivoluzione' traffico - Tuttoggi

VIALE G. LEOPARDI (carreggiata centrale)

È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in entrambi i lati per l’intera estesa dalle ore 07,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

VIALE G. LEOPARDI (tratto compreso tra via U. Foscolo e p.le dei Poeti)

È istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione eccetto veicoli partecipanti alla stessa.

VIALE G. LEOPARDI (tratto compreso tra l’attraversamento pedonale all’intersezione con viale dello Stadio e via U. Foscolo)

Si dispone che la corsia di sinistra sia delimitata con idonei sistemi (dissuasori e nastro segnaletico) e riservata allo svolgimento della manifestazione; la parte di carreggiata residua è adibita a viabilità ordinaria, con obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli in corrispondenza dell’intersezione U. Foscolo / C. Porta su quest’ultima o sul controviale, dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

VIALE G. LEOPARDI (controviale c/o intersezione A. Manzoni)

È istituito per tutti i veicoli l’obbligo di svolta a destra su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

INTERSEZIONE VIA C. PASCARELLA/ VIA A. MANZONI:

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via C. Pascarella l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via A. Manzoni in direzione via le G. Leopardi l’obbligo di svoltare a sinistra e successivamente di proseguire diritto o di svoltare ancora a sinistra (inversione di marcia) su via A. Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione.

PIAZZALE DEI POETI

È istituito per tutti i veicoli percorrenti via P. S.Angelo l’obbligo di proseguire diritto. È istituito per tutti i veicoli percorrenti via Vannucci l’obbligo di svoltare a destra su via P. S. Angelo.

VIA GIOTTO

È istituito per tutti i veicoli percorrenti la via, una volta giunti all’intersezione con via M. Buonarroti, l’obbligo di proseguire diritto su via R. Sanzio.

PIAZZA DALMAZIA

È istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con via M. Buonarroti, l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione via Botticelli.

VIA CAVOUR

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Tre Colonne con obbligo di svolta su quest’ultima. È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nel tratto suddetto dalle ore 12,00 alle 23,00.

PIAZZA EUROPA

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in direzione del varco ZTL. È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nel tratto sottostante il muro di contenimento della piazza antistante il nc. 19 dalle ore 12,00 alle 23,00.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

È istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nel tratto antistante il

portico nn.cc. 11 – 15, ( stalli TAXI ) dalle ore 12,00 alle 23,00.

VIA C. COLOMBO

È istituito per tutti i veicoli il senso unico di marcia in direzione via Guglielmi.

VIA C. GUGLIELMI

È istituito per tutti i veicoli il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via C.

Colombo e la rotatoria Francesco Franconi.

CORSO C. TACITO (tratto compreso tra l’intersezione con le vie Petrucci/Mancini e piazza della

Repubblica ) – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – PIAZZA EUROPA – PIAZZA RIDOLFI

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli partecipanti alla manifestazione dalle ore 12,00 alle ore 23,00. È istituito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei partecipanti alla manifestazione, il senso unico di marcia nella direzione così individuata.

VIA CARRARA

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la rotatoria R.

Angelini e largo S. Agape, ad eccezione del traffico locale ( corso Vecchio, vico del

Tribunale , via G. Bruno ). E’ istituito il divieto di circolazione per i bus del trasporto pubblico di linea

all’intersezione con la rotatoria R. Angelini.

CORSO VECCHIO

È istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con via Beccaria/via della

Biblioteca, l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione via Carrara.

VIA MANCINI

Sono istituiti, per tutti i veicoli, il divieto di circolazione in prossimità dell’intersezione

con via Beccaria e di conseguenza l’obbligo di svoltare a destra su quest’ultima in

direzione via della Biblioteca.

VIA I MAGGIO

È istituito per tutti i veicoli, una volta giunti all’intersezione con le vie Petrucci/Barberini,

l’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra in direzione piazza Dalmazia.

CORSO DEL POPOLO

E’ istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra piazza M .

Ridolfi e l’intersezione con via Barbarasa. E’ istituito il divieto di circolazione per i bus del trasporto pubblico di linea sull’intera estesa.

VIA PONTE D’ORO

E’ istituito il senso unico di marcia sull’intera estesa nella direzione via Breda / via

Romagna.