Militante Fratelli d'Italia aggredito in autogrill, Lollobrigida: "Intolleranza politica preoccupa" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Ancora una volta assistiamo a fenomeni di intolleranza politica molto preoccupanti, volti a impedire, con la violenza, il diritto di esprimere il proprio pensiero e la propria appartenenza politica”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida torna a stimatizzare l’aggressione subita ieri da un militante di Fratelli d’Italia di rientro dalla manifestazione di Giorgia Meloni a Piazza del Popolo, preso a pugni in testa e sul volto “da estremisti di sinistra all’autogrill di Montepulciano, per la sola colpa di indossare una maglietta di Fratelli d’Italia. A lui – afferma Lollobrigida – va la mia totale vicinanza e mi auguro sia fatta piena luce sull’accaduto”.

Ieri a stringersi attorno al militante, dopo la notizia dell’aggressione era stato un po’ tutto il partito. “Solidarietà al giovane Federico, vigliaccamente aggredito a calci e pugni da estremisti di sinistra all’autogrill di Montepulciano est. Tornava dalla gioiosa manifestazione di Piazza del Popolo per Fratelli d’Italia. Pare siano stati fermati e identificati gli aggressori” scrive sui social il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. Gli fa eco il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti sottolineando come “il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati condanna fermamente l’aggressione al militante della provincia di Bologna avvenuta in una stazione di servizio mentre rientrava dalla manifestazione di Roma. A lui va la nostra totale solidarietà e ci auguriamo sia fatta piena luce sull’accaduto dagli organi competenti. È inaccettabile che si vivano ancora momenti di intolleranza politica che sfociano in atti di inqualificabile violenza fisica. I dirigenti e i militanti di Fratelli Italia non si lasceranno intimidire e invitiamo tutte le forze politiche, dal segretario del PD Schlein al leader del M5S Conte, a condannare senza esitazione questo fatto deprecabile”.

Stefano Cavedagna, portavoce nazionale dei Giovani di Fratelli d’Italia esprime “massima solidarietà a Federico, ragazzo del nostro movimento giovanile di FdI, che è stato aggredito ferocemente in autogrill a Montepulciano di ritorno dalla manifestazione di Giorgia Meloni a Roma. Questa è la tolleranza che dimostrano alcuni soggetti estremisti di sinistra nei confronti di chi non la pensa come loro. Ci aspettiamo ferma condanna da parte dei rappresentanti del centro sinistra”.