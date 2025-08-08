 Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni - Tuttoggi.info
Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni

Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni

Ven, 08/08/2025 - 11:03

(Adnkronos) – Un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Nella serata di giovedì due minori di 15 e 16 anni, mentre stavano rientrando, sono state raggiunte dall’uomo nell’ascensore condominiale. Dopo aver atteso che le due aprissero la porta dell’appartamento, il 40enne le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione.  

Sotto minaccia, ha obbligato le due minorenni a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. Temendo il ritorno dei genitori, il 40enne è fuggito dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. 

Immediate le ricerche dell’uomo che i Carabinieri hanno rintracciato mentre vagava in strada. Perquisito, è stato trovato in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere. 

