MILANO (ITALPRESS) – Torna a Fieramilano (Rho) dal 5 al 13 dicembre l’appuntamento con “Artigiano in Fiera”, la manifestazione che raccoglie 2.700 artigiani provenienti da 80 Paesi del mondo distribuiti all’interno di otto padiglioni espositivi. A tracciare le linee guida della nuova edizione, in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress, è Antonio Intiglietta, presidente di GEFI, la società organizzatrice dell’evento. Con un’affluenza stimata in circa un milione di visitatori, la fiera si conferma una tappa fondamentale nel panorama fieristico internazionale, mettendo al centro non soltanto il valore commerciale del prodotto, ma le storie umane e il lavoro personale. Al centro dell’edizione di quest’anno vi è il concetto di “cantera”, un termine mutuato dal vivaio calcistico per descrivere il fiorire di nuove generazioni di talenti e il ritorno dei giovani ai mestieri manuali. “Molti giovani decidono che è molto più bello esprimere la propria umanità nel lavoro piuttosto che rimanere ingabbiati dalle formule classiche della carriera e della ricchezza fine a se stessa”, dichiara Intiglietta. Secondo il presidente di GEFI, questo vivaio di creatività rappresenta “il vero futuro del Made in Italy e del Made in Europe nei settori del tessile, dell’alimentare, della gioielleria, del mobile e della cosmesi”, rendendo urgente una maggiore cura e protezione da parte delle istituzioni e del mondo creditizio. Intiglietta richiama l’attenzione sulla struttura del tessuto produttivo italiano, evidenziando come le micro-imprese rappresentino oltre il 66% dell’economia nazionale e raggiungano, insieme alle piccole imprese, il 99,4% dell’intero sistema produttivo del Paese, a fronte dello 0,4% di medie imprese e dello 0,5% di grandi aziende. “Spesso la micro e piccola impresa è fuori dai radar delle politiche pubbliche ed europee, che si concentrano genericamente sulle PMI”, rimarca il presidente di GEFI. “Esiste invece una potenzialità enorme di un’economia a dimensione umana che rispetta l’ambiente e le persone, e che garantisce un contributo fondamentale al cambiamento sociale”. Tra le novità principali dell’edizione risalta l’istituzione dell’Artigiani Stand Award, un concorso ideato per valorizzare la capacità comunicativa ed espressiva degli espositori. “Vogliamo premiare la capacità dell’artigiano di trasmettere il senso profondo del proprio lavoro e della propria identità culturale”, spiega Intiglietta, evidenziando come la giuria e il pubblico valuteranno l’efficacia del racconto espositivo oltre al valore estetico del manufatto, offrendo al vincitore assoluto la partecipazione gratuita all’edizione successiva. Intiglietta contrappone l’uniformità delle vie dello shopping metropolitano alla varietà manifatturiera presente in fiera, definendo la manifestazione come “un baluardo di diversità e autenticità” e un autentico “luogo di pace”. In fiera, infatti, artigiani provenienti da Paesi segnati da conflitti e difficoltà si incontrano ponendo al centro “il valore del lavoro, del rispetto reciproco e della serenità”. L’evento sarà arricchito da spettacoli folkloristici ed eccellenze enogastronomiche tradizionali affiancate da laboratori di artigianato ecosostenibile, a testimonianza di come “la manifattura originale nasca sempre da un intuito poetico e da una visione di economia circolare”.(ITALPRESS).

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