Milano, smottamento in uno scavo: uomo rimane sotto le macerie a Cinisello Balsamo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un grave smottamento si è verificato in uno scavo situato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e un uomo è rimasto sepolto sotto le macerie. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre: l’obiettivo è recuperare la persona coinvolta. Le attività sono in corso e le squadre lavorano con la massima urgenza.