Milano, smantellata organizzazione criminale albanese. 24 arresti - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 24 persone, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. Smantellata una rete di narcotraffico, radicata nel milanese ed in collegamento con l’Albania, che alimentava una fitta rete di spaccio in territorio italiano e svizzero.Una quarantina le perquisizioni, sequestrati i proventi dell’attività di spaccio, pari a centinaia di migliaia di euro. (ITALPRESS)

trl/gsl (Fointe video: Ufficio stampa Carabinieri)