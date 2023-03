Milano, sequestri per 22 mln in settore metalli, coinvolte 18 persone - Tuttoggi

trl/gsl

I finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi illeciti, per complessivi 22 milioni di euro. Nel sistema fraudolento sono coinvolte a vario titolo 18 persone fisiche nonché 24 società nazionali ed estere, attraverso cui transitavano i capitali illeciti, dapprima diretti verso paesi dell’Unione Europea e successivamente reintrodotti in Italia mediante restituzione in denaro contante agli artefici della frode.