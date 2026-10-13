Milano, Sala "Su sicurezza candidati facciano proposte, non solo diagnosi" - Tuttoggi.info

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Milano, Sala “Su sicurezza candidati facciano proposte, non solo diagnosi”

ItalPress

Milano, Sala “Su sicurezza candidati facciano proposte, non solo diagnosi”

Mar, 13/10/2026 - 17:03

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MILANO (ITALPRESS) – Sul tema della sicurezza nella città di Milano in vista delle elezioni comunali della prossima primavera “da un lato dico a tutti i candidati basta diagnosi e fate proposte. Dall’altra capisco che un po’ non è semplice ed è ancora presto. Mi aspetto che su un tema così sensibile, perché è una questione importante, arrivino proposte anche dai candidati, da una parte e dall’altra”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’intitolazione di Largo Fo vicino alla fermata Sforza-Policlinico della linea 4 della metropolitana, accanto all’Università degli studi. “Noi continuiamo a fare la nostra parte e continuiamo, purtroppo, anche a assistere a situazioni non piacevoli, l’ultima oggi via Tibaldi. Per cui c’è continuamente da lavorare”, ha concluso.(ITALPRESS).

xh7/azn/trl

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