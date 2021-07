“Certamente riconfermo una parità di genere nella giunta, mi sembra non solo qualcosa di dovuto ma anche qualcosa di cui in questi 5 anni sono stato soddisfatto: le donne in giunta hanno lavorato bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza per la consegna del Premio Milano Donna 2021 alle associazioni che si sono distinte nei nove municipi grazie a progetti in favore delle donne.

