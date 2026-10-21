Milano, Sala "In questo momento i militari possono servire" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “I militari a Milano credo che in questo momento servano. Ringrazio il Presidente della Repubblica cheprobabilmente ha evitato un utilizzo senza regole, ma con le regole d’ingaggio di cui ho sentito parlare stamattina, io credoche in questo momento servono”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del presidio in piazza della Scalaorganizzato dalla Cgil che ha visto la partecipazione di diversi esponenti della sinistra milanese. “Quando ho detto che non hovisto abbastanza forze di polizia in campo, non è che poi si creano le forze di polizia in campo, in Italia in generale sonosottodimensionate, lo sappiamo tutti. Ma se in questo momento la soluzione è l’utilizzo dei militari, io dico perché no. E’ chiaroche stiamo parlando di questioni temporanee. Credo che nel decreto che sia stato elaborato ieri, si parli di tre mesi, per cui nonstiamo immaginando di militarizzare la città”.(ITALPRESS).

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