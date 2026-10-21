Milano, Sala "In questo momento i militari possono servire" - Tuttoggi.info

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Milano, Sala “In questo momento i militari possono servire”

ItalPress

Milano, Sala “In questo momento i militari possono servire”

Mer, 21/10/2026 - 23:02

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MILANO (ITALPRESS) – “I militari a Milano credo che in questo momento servano. Ringrazio il Presidente della Repubblica che
probabilmente ha evitato un utilizzo senza regole, ma con le regole d’ingaggio di cui ho sentito parlare stamattina, io credo
che in questo momento servono”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del presidio in piazza della Scala
organizzato dalla Cgil che ha visto la partecipazione di diversi esponenti della sinistra milanese. “Quando ho detto che non ho
visto abbastanza forze di polizia in campo, non è che poi si creano le forze di polizia in campo, in Italia in generale sono
sottodimensionate, lo sappiamo tutti. Ma se in questo momento la soluzione è l’utilizzo dei militari, io dico perché no. E’ chiaro
che stiamo parlando di questioni temporanee. Credo che nel decreto che sia stato elaborato ieri, si parli di tre mesi, per cui non
stiamo immaginando di militarizzare la città”.(ITALPRESS).

xv1/trl/azn

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