Milano, Sala: "Campus Mind e villaggio olimpico aiuteranno contro caro affitti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Quello del caro degli affitti “è un problema a Milano” e il nuovo studentato che sorgerà in zona Mind “è una parte della soluzione” per la riduzione degli affitti che “richiederà tempo”. “Diciamo che qui più Porta Romana e il villaggio olimpico aiuteranno”. La zona Mind “è un quartiere destinato a rianere giovane” e portà con sé “un importante senso di allargamento della città”. Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del cantiere del primo studentato del futuro campus dell’Università Statale di Milano.

“Noi oggi abbiamo 70.000 studenti fuori sede, ma alloggi universitari per poco più di 10.000 posti, quindi c’è ancora molto da fare” ha aggiunto il sindaco. “I problemi di una volta oggi li vediamo forse anche piu significativi perché ragioniamo sul perimetro di Milano. se li vedessimo sulla città metropolitana qualcosa cambierebbe” ha sottolineato Sala. La riforma della città metropolitana “non è mai stata fatta fino in fondo”, quindi “facciamola nei fatti allargando la città e facendola crescere in queste aree”.

“È una situazione particolarmente favorita perché di fatto sarà una grande spazio dove la popolazione sarà tendenzialmente giovane, in più qua arriva la metropolitana. Un bellissimo progetto, Mind mi pare un percorso irreversibile e positivo” ha poi concluso il primo cittadino milanese.