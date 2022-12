trl/gsl

Un bengalese di 38 anni, titolare di un Internet Point in via Padova a Milano è accusato di riciclaggio continuato e abusiva attività di prestazione di servizi a pagamento perché sfruttava il suo negozio come punto dove, tramite operazioni con il Pos, si potevano monetizzare tutti gli importi del Reddito di Cittadinanza, superando il limite di prelievo mensile di 100 euro.