Milano regina dello sport, investimenti e impianti trainano il territorio - Tuttoggi.info

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Milano regina dello sport, investimenti e impianti trainano il territorio

ItalPress

Milano regina dello sport, investimenti e impianti trainano il territorio

Mer, 05/08/2026 - 15:03

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MILANO (ITALPRESS) – Milano, Bergamo e Sondrio sono tra le province italiane con il miglior indice di sportività e il capoluogo lombardo, per la prima volta, è in vetta alla classifica. È quanto emerso dall’elaborazione redatta da “Il Sole 24 Ore”, che ha preso in considerazione il numero di società e tesserati, risultati a livello nazionale e investimenti. Un dato che arriva a pochi mesi dalla fine delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che hanno incoronato la città a livello mondiale. Un primo, evidente, lascito dei Giochi, come evidenzia Federica Picchi, sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo Sport e alle Politiche giovanili.
f12/mgg/gtr

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