Milano, Piantedosi "Nutro aspettative positive su contributo 500 parà in città" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Nutro molte aspettative positive, perché ne conosco la professionalità, la versatilità e quindi la capacitàche hanno di dare un contributo importante su questo scenario molto complicato che si è aperto qui a Milano”. Lo ha detto ilministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della riunione del Comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza che si èriunito in Prefettura a Milano in merito all’arrivo dei 500 parà nel capoluogo lombardo (ITALPRESS).

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