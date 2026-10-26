 Milano, Perego "Per scelta sindaco no primarie, centrodestra sa fare sintesi" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Milano, Perego “Per scelta sindaco no primarie, centrodestra sa fare sintesi”

ItalPress

Milano, Perego “Per scelta sindaco no primarie, centrodestra sa fare sintesi”

Lun, 26/10/2026 - 19:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – Sull’eventuale ricorso alle primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Milano, “continuo a pensare che siano uno strumento che usa la sinistra perché non è d’accordo su nulla”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e candidato sindaco di Milano per Forza Italia, Matteo Perego di Cremnago, a margine di una visita con il ministro degli Esteri Antonio Tajani al presidio “Strade Sicure” in piazza Duomo, a Milano. Rispondendo a chi gli chiedeva se per individuare il candidato alla corsa a Palazzo Marino basterà un confronto tra i leader del centrodestra o sarà necessario ricorrere alle primarie, Perego ha aggiunto: “Noi invece come centrodestra siamo sempre stati capaci di fare sintesi. I nostri leader sono capaci di fare sintesi e di trovare la soluzione migliore. Continuo a pensare che questa sia la strada, auspicando che si arrivi a una scelta nel breve periodo”.

col5/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!